Столичные власти не планируют локдауна и ограничений в праздничные дни

Рестораны и магазины закрываться не будут

Московские власти не видят предпосылок к введению новых жестких мер из-за коронавируса. Дополнительных ограничений в работе ресторанов и магазинов не планируется, заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Мы надеемся все-таки избежать локдауна... В Москве и магазины, и рестораны работают. Каких-либо предпосылок к тотальному закрытию нет", - сказал Немерюк в эфире телеканала "Россия-24".

Руководитель департамента также отметил, что власти не намерены вводить дополнительные ограничения для мест досуга горожан в новогодние праздники. Немерюк подчеркнул, что и перед Новым годом, и в период новогодних каникул будут работать все катки.

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