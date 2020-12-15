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На "уставшем от времени" мосту в Киеве рухнули мачты освещения

22:41
  • вторник
  • 15 декабря 2020

В 2017 году там также произошло частичное обрушение

Скандальное происшествие в Киеве. Три мачты освещения одновременно рухнули на проезжую часть Шулявского путепровода, одной из крупных транспортных развязок украинской столицы. Повреждены несколько автомобилей. А пикантность ситуации в том, что похожее обрушение на том же месте произошло в 2017-м году. Тогда мэр Киева Виталий Кличко заявил, что "мост устал от времени" и обещал реконструировать его в течение двух лет, передает "ТВ Центр".
Кличко выпустил сборник своих известных высказываний

Мэрия утвердила смету на 33 миллиона долларов. Но Кличко завернул проект и утвердил новый - почти на 9 миллионов дороже. Антикоррупционное бюро Украины тогда обвинило мэра в злоупотреблении властью и хищении. Что не помешало ему год назад с помпой открыть путепровод после реконструкции. Кличко в костюме Деда Мороза проехал по нему на квадроцикле.

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В Киеве на мосту рухнули мачты освещения
В Киеве на мосту рухнули мачты освещения
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