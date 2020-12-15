Москва подготовилась к потоку туристов в новогодние праздники

Из-за закрытых границ столицу ожидает наплыв гостей

Поток российских туристов появится на улицах Москвы в дни новогодних праздников. Границы все еще закрыты, так что многие жители российских регионов решат встретить 2021 год в столице. По той же причине в городе останется больше москвичей. Столица готова встретить всех достойно, заверил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Мы готовы", - подчеркнул Немерюк, отвечая на вопрос ведущего в эфире телеканала "Россия 24".

Немерюк также подтвердил, что столичные власти надеются избежать локдауна. Глава департамента напомнил, ч то многие страны пошли по пути жестких карантинных мер. Однако московская администрация вводить более жесткие ограничения в праздничные дни не планирует.

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