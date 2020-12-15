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ФАС пригрозила проверками нарушителям соглашений по снижению цен

22:22
  • вторник
  • 15 декабря 2020

План мероприятий подготовлен

Внеплановые проверки и возбужденные по их итогам дела значатся в плане мероприятий по контролю за снижением цен на социально значимые продукты, подготовленном Федеральной антимонопольной службой. Как сообщили в ФАС, все необходимые документы уже подготовлены.
Мишустин назначил ответственных за ситуацию с ценами на продукты

"Подготовлен план мероприятий на случай неисполнения или задержки исполнения решений по снижению цен, в том числе проведение внеплановых проверок и возбуждение дел о нарушении законодательства", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Премьер-министр Михаил Мишустин 15 декабря подписал постановления, которые должны стабилизировать ситуацию с ростом цен на базовые продукты. Это, в частности, постановление о специальных соглашениях, которые Минсельхоз, Минпромторг и ФАС заключат с производителями и торговыми сетями. Они позволят снизить цены и поддерживать их на нормальном уровне.

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