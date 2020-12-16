"Брежневский маразм": эксперт не нашел логики в санкциях США против Турции

Ограничительные меры были введены за покупку С-400 у России

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили санкции США против Турции из-за покупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил военный аналитик, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

"Почему сейчас, зачем они три года ждали?" – спросил Фролов.

"Какую-то логику найти крайне сложно. Складывается впечатление, что американская внешнеполитическая элита и нынешняя администрация находятся в брежневском маразме. Турция – крупнейший союзник США по НАТО, крупнейшая армия, которая долгое время была головной болью для СССР и для России. Пришел лидер, он проводит более независимую оборонную политику. Закупка вооружения всегда была суверенным решением", - сказал эксперт.

Полный комментарий Пухова смотрите в видео.

14 декабря Вашингтон ввел санкции в отношении Анкары. Под ограничительные меры них попали сотрудники турецкого оборонного ведомства и чиновники.

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