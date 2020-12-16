Российских хакеров обвинили во взломе американских министерств

Об этом Reuters сообщил неназванный источник

Давно мы не слышали про русских хакеров. Даже американские выборы прошли без их участия. Но нет, не дремлют эти кибер-товарищи. Взломали сразу два министерства – внутренней безопасности США, а заодно и министерство финансов. Об этом агентству Reuters сообщил некий – как всегда неназванный - источник во властных кругах: "Это масштабная кампания кибершпионажа, направленная против правительства США и его интересов".

В послужном списке русских хакеров – взлом Белого дома и Госдепа, министерства торговли. Послушать американские источники, так в России уже взломали все, что только можно. Непонятно только, на чем Америка держится.

The New York Times радует читателей статьей о том, что русские хакеры взломали федеральные агентства. В списке - Пентагон, разведывательные структуры, лаборатории ядерных исследований. Это напоминает старинный анекдот про неуловимого Джо, которого никто не видел и никто не ловит, потому что кому он вообще нужен?

Что конкретно взломали, какие данные утекли, каков ущерб? Молчат наши зарубежные партнеры. В одном из своих интервью госсекретарь Майк Помпео высказался на этот счет: "Русские систематически предпринимают попытки взломать американские серверы. Мы наблюдаем подобное в еще большей степени и со стороны Коммунистической партии Китая, а также со стороны северокорейцев".

Неплохая кампания. А доказательства где? Хайли лайкли. Истории про русских хакеров напоминают истории про котов- шпионов, которым Пентагон встраивал в уши микрофон и пытался подослать к советским дипломатам. Миссия провалилась.

Есть и истории посвежее. Авторитетный Forbes этим летом сообщил, что русские направили к берегам Сирии тренированных дельфинов с целью сбора разведданных – что там они разнюхали, осталось невыясненным. Видимо, уплыли с задания.

В прошлом году у берегов Норвегии был замечен кит, завербованный российским Министерством обороны, по кличке Хвалдимир, снаряженный шпионским оборудованием.

BBC добавляет, что на камере, прикрепленной к белухе, так прямо и было написано: оборудование из Санкт-Петербурга. Чтобы все поняли, на кого работает. Пока существует хайли лайкли, а шпиономания развлекает широкие читательские массы, невидимые русские хакеры будут взламывать все, что попадет под руку, а киты Хвалдимиры будут бороздить территориальные воды стран НАТО. Пожелаем им крепче хранить свои секреты. И хотя бы иногда вспоминать, что в действительности все не так, как на самом деле.

Алексей Фролов, "ТВ Центр".

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