В Хмеймиме рассказали о контроле еды для российских военных

На территории базы развернули санитарную лабораторию

В Сирии на базе российских ВКС Хмеймим служба тыла развернула мобильную лабораторию для проверки местных овощей и фруктов, которые составляют меню наших военных. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Как проходят исследования сельхозпродукции, показали журналистам. Под контролем - уровень нитратов и радиации. Климат в Сирии благоприятный, урожай высокий.

"Чтобы избежать пищевой токсикоинфекции и отравления среди личного состава, моя служба проверяет эти овощи на пищевую безопасность", - сказал начальник ветеринарно-санитарной службы группировки ВС России в Сирии Александр Лапиков.

Среди поставщиков фруктов - и наш пункт базирования в Тартусе. Там есть собственный сад, в нем - более тысячи деревьев. Ежегодно с них собирают около 40 тонн фруктов. Весь урожай поступает в рацион личного состава группировки наших войск.

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