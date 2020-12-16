Светлана Дружинина отмечает юбилей

Режиссеру исполнилось 85 лет

Поздравления с юбилеем сегодня принимает Светлана Дружинина. Известность на всю страну как к режиссеру к ней пришла после выхода на экраны одной из самых успешных лент отечественного кино - эпопеи о гардемаринах. В ее творческой копилке - собственные яркие роли, работа над сценариями. Ну а начиналось всё с балета.

Сегодня Светлане Дружининой дарят море цветов. А она каждый букет прижимает к себе как самый ценный. Она вообще ценит каждое мгновение и свято верит в счастливый случай. Ведь могла много лет назад стать великой балериной - она оканчивала школу Большого театра.

"Это была сумасшедшая травма правой руки, локтя. Рабочей, кстати, руки. И я вела концерт, который был в зале Чайковского. Там меня увидел по телевидению неожиданным образом Самсон Самсонов. И я была приглашена на одну из главных ролей в картину "За витриной универмага", - вспоминает Дружинина.

Её утвердили на роль моментально. Да, было нелегко – в звёздной актёрской компании при полном отсутствии опыта. Но Дружинина быстро поняла, чего хочет. Бросила станок, поступила во ВГИК. А спустя 10 лет стала режиссёром. Разумеется, лёгкой жизни она тогда не искала. При такой невероятной внешности ей куда проще было бы всю жизнь играть красавиц.

"После "Девчат" ко мне очень несерьезно все относились на "Мосфильме". Все думали – что такое? Кто ей помогал? А мне хотелось сказать: "Господи! Мне бы довести актёров до съемочной площадки!" Потому что я на съемочной площадке совершенно другой человек", - рассказывает Дружинина.

Светлану Дружинину на площадке действительно сложно узнать. Она не зря называет гардемаринов – своими. Они действительно для нее уже несколько десятилетий как члены семьи. Актёры взрослеют, обзаводятся семьями, кое-кто уже и внуками. А для режиссёра Дружининой они по-прежнему, как дети.

Светлана Дружинина – человек современный. У её страниц в соцсетях – огромное число подписчиков. Ей каждый день есть, что сказать. И ролики все замечательные, моментально поднимающие боевой дух и настроение. Конечно, когда супруг - выдающийся оператор Анатолий Мукасей - это кажется естественным. Но ведь снимает их всегда кто-то другой. Похоже, всё дело в характере.

Сколько людей сегодня поздравляют саму Светлану Дружинину. Уникальную женщину с неженской выдержкой и силой. С изысканной красотой, королевским шармом и неисчерпаемым оптимизмом.

Ольга Стрельцова, Игорь Константинов, Николай Карбанов, Георгий Могунов, "ТВ Центр".

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