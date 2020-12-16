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Российские миротворцы раздали гумпомощь жителям Мартакерта

08:47
  • среда
  • 16 декабря 2020

Город в Карабахе сильно пострадал

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе доставили гуманитарную помощь жителям города Мартакерт. Об этом сообщает "ТВ Центр".

200 наборов с продуктами и предметами первой необходимости передали беженцам, которые были вынуждены покинуть район из-за военных столкновений и теперь вернулись  в свои дома.

"В гуманитарные наборы входит продукты питания, бытовая химия, предметы личной гигиены, детское питание. Всего прибыло у нас гуманитарного груза 12 тонн. Доставки осуществляются планово", - сообщил начальник центра примирения враждующих сторон Игорь Сиваков.

Также при содействии наших военнослужащих идёт восстановление важных объектов инфраструктуры. Мартакерт сильно пострадал в ходе недавних военных столкновений. Уже завершён монтаж ЛЭП. Обеспечена непрерывная подача света в 24 населённых пункта, в которых проживает более 10 тысяч человек. Российские военные медики продолжают оказывать помощь местному населению. В Степанакерте и Мартакерте они уже приняли более 500 пациентов, в том числе, детей.

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