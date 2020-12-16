Лукашенко заявил о погашении долга перед Россией в $200 млн

Для этого пришлось брать кредит

Минск погасил перед Москвой 200 миллионов долларов долга за природный газ из средств кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В октябре Минск получил кредит в 500 миллионов долларов из средств ЕФСР. Тогда же Минэнерго республики отчиталось о полной выплате долга за газ своему соседу. Тогда сумма расчетов не называлась, передает РИА Новости.

"Вы помните, как я в начале года воевал с Россией за эти цены на энергоносители, потому что COVID начался, и где эти деньги взять? 500 миллионов долларов в кредит дали. Думаю, надо экономику "подтянуть" <...> А тут вторая волна началась, и я 200 миллионов оплатил за газ, чтобы вы в тепле были зиму, а 300 миллионов отдал врачам на COVID-19", - сообщил глава государства.

Цена на поставку российского газа в 2020 году для Белоруссии составляет 127 долларов за 1 тысячу кубометров.

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