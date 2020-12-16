ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны показало видео загрузки "Авангарда" в пусковую установку

09:04
  • среда
  • 16 декабря 2020

Комплекс готовят к боевому дежурству в Оренбургской области

В Оренбургской области к боевому дежурству готовят комплекс "Авангард". Министерство обороны опубликовало кадры, снятые во время перевозки новейшей гиперзвуковой ракеты.

Мощный тягач везет снаряд по степи, затем его транспортируют по железной дороге. И редкие кадры -  "Авангард" загружают в пусковую установку в шахте. Это сложный технологический процесс, он длится несколько часов. Это первое соединение РВСН, которое получило новейшие гиперзвуковое оружие, не имеющее аналогов в мире, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Комплекс "Авангард"
Комплекс "Авангард"
Комплекс "Авангард"
Комплекс "Авангард"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.