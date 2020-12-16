Минобороны показало видео загрузки "Авангарда" в пусковую установку

Комплекс готовят к боевому дежурству в Оренбургской области

В Оренбургской области к боевому дежурству готовят комплекс "Авангард". Министерство обороны опубликовало кадры, снятые во время перевозки новейшей гиперзвуковой ракеты.

Мощный тягач везет снаряд по степи, затем его транспортируют по железной дороге. И редкие кадры - "Авангард" загружают в пусковую установку в шахте. Это сложный технологический процесс, он длится несколько часов. Это первое соединение РВСН, которое получило новейшие гиперзвуковое оружие, не имеющее аналогов в мире, сообщает "ТВ Центр".

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