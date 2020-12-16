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ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших COVID-19 за неделю

08:33
  • среда
  • 16 декабря 2020

К жесткому локдауну готовится Европа

В мире зафиксирован новый максимум прироста новых случаев COVID-19. За неделю - 4,3 миллиона. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Жёсткие карантинные меры начали действовать сразу в нескольких странах. В столице Франции, на Елисейские поля с наступлением вечера выходят полицейские патрули. До утра действует комендантский час, эта мера распространяется на всю территорию страны.

Опустели улицы Лондона - с полуночи город перешёл на максимальный третий уровень ограничений. Не работает большая часть магазинов, закрыты все кафе и бары, передает "ТВ Центр".

Аналогичные жёсткие меры вступили в силу в Германии, до 10 января там также почти всё закрыто. Накануне люди ринулись в парикмахерские и магазины, чтобы подготовиться к Рождеству и купить подарки. Собираться на праздники разрешено не более чем  вдесятером, и только родственникам.

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