В "Современнике" осадили Садальского за слова о "позорном" прощании с Гафтом

Актер раскритиковал церемонию

Во вторник, 15 декабря, в Москве прошли похороны народного артиста РСФСР Валентина Гафта. Прощание с актером состоялось в театре "Современник". Однако не всем церемония показалась достойной знаменитого артиста - Станислав Садальский раскритиковал ее и назвал "позором".

"Был на прощании с Валей. Позор. Зал пустой", - написал Садальский в Сети. Он возмутился, что проводить Гафта в последний путь не пришел почти никто из молодых и узнаваемых актеров. Также негодование артиста вызвало отсутствие художественного руководителя театра Виктора Рыжакова.

Представитель театра "Современник" ответил на слова Садальского. По его словам, прощание с Гафтом прошло достойно, а высказывания артиста – циничные, неприятные и некорректные, передает "Daily Storm".

"Зал должен был быть заполнен на 25 процентов. Если бы в зале было битком, то у театра были бы большие неприятности, крупный штраф. Пришли те люди, которые смогли там быть. <…> И то, что многие люди пожилые не смогли быть, это тоже можно понять", - отметил представитель театра.

Актер Валентин Гафт умер 12 декабря на 86 году жизни после продолжительной болезни.

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