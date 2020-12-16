Установлен неочевидный фактор риска развития сердечных болезней

В исследовании участвовали 401 219 человек

Ученые из Кембриджского университета провели исследование, которое указывает на связь между психическим здоровьем и риском развития сердечных заболеваний.

Исследователи проанализировали медицинские карты свыше 400 тысяч человек, у которых не было проблем с сердцем. Владельцев медкарт спросили, как менялось их настроение в течение двух последних недель и возникали ли у них какие-либо проявления депрессии.

Людям с признаками депрессии ставили высокие баллы, а без - низкие. Через 10 лет выяснилось, что участники исследования с самыми высокими баллами чаще других сталкивались с сердечными заболеваниями. На каждую тысячу человек из этой группы приходился 21 случай сердечных болезней и 15 инсультов. В группе с низкими баллами показатели были ниже: 14 и 10 соответственно.

"На сегодняшний день это крупнейшее доказательство, что чувства, связанные с депрессией, связаны с вероятностью возникновения проблем с сердцем и инсульта в будущем. Выявленный повышенный риск не так велик, и эти результаты лишь часть головоломки", - цитирует РИА Новости профессора Эмануэле Ди Ангелантонио.

При этом он призвал не расценивать это исследование как доказательство того, что все люди с депрессией обязательно испытывают проблемы с сердцем. Не исключено, что фактор депрессии оказался случайным в приведенной статистике. Для уточнения информации потребуется дальнейшая научная работа.

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