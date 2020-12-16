Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет России

Предыдущая администрация совершила много ошибок

США должны относиться к России серьезно и не допускать ошибок бывшего американского президента Барака Обамы.

Такой совет новому лидеру США Джо Байдену дала бывшая помощница президента Дональда Трампа и экс-директор Белого дома по Европе и России Фиона Хилл. Мир сильно изменился, и Байдену придется "думать иначе", пишет газета The New York Times.

По мнению экс-помощницы Трампа, Байдену необходимо восстановить контроль над вооружениями, заняться проблемой изменения климата и вести борьбу с пандемией коронавируса. Все это потребует сотрудничества с российскими властями, заметила Хилл.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. 15 декабря за кандидата от Демократической партии Джо Байдена проголосовало необходимое для победы число членов коллегии выборщиков.

После подведения официальных итогов президент России Владимир Путин поздравил Байдена с победой и сообщил, что готов к совместной плодотворной работе.

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