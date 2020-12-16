ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет России

08:52
  • среда
  • 16 декабря 2020

Предыдущая администрация совершила много ошибок

США должны относиться к России серьезно и не допускать ошибок бывшего американского президента Барака Обамы.
Трамп отказывается признавать поражение после голосования выборщиков

Такой совет новому лидеру США Джо Байдену дала бывшая помощница президента Дональда Трампа и экс-директор Белого дома по Европе и России Фиона Хилл. Мир сильно изменился, и Байдену придется "думать иначе", пишет газета The New York Times.

По мнению экс-помощницы Трампа, Байдену необходимо восстановить контроль над вооружениями, заняться проблемой изменения климата и вести борьбу с пандемией коронавируса. Все это потребует сотрудничества с российскими властями, заметила Хилл.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. 15 декабря за кандидата от Демократической партии Джо Байдена проголосовало необходимое для победы число членов коллегии выборщиков.

После подведения официальных итогов президент России Владимир Путин поздравил Байдена с победой и сообщил, что готов к совместной плодотворной работе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Фиона Хилл
Фиона Хилл
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.