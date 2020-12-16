Назван лучший способ сбить температуру при COVID-19

Не все знакомые лекарства подойдут

Елена Малышева объяснила, почему врачи советуют сбивать температуру при коронавирусе парацетамолом. Телеведущая заявила, что это лекарство по праву считается универсальным.

Малышева рассказала, что парацетамол – это жаропонижающий препарат, который безопасен для беременных женщин и детей.

"Парацетамол глобально подходит всем. Самое главное — он разрешен бремененным и кормящим матерям", - отметила телеведущая.

По ее словам, дети и взрослые также могут принимать ибупрофен. Что касается привычного многим аспирина, то его врач рекомендовала избегать. Она объяснила, что это лекарство может быть опасным для детей до 12 лет.

"Он вызывает судороги, если его дают для снижения температуры", - рассказала Малышева.

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