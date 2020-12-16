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Сын насмешил Шепелева вопросом о "черных подмышках"

09:12
  • среда
  • 16 декабря 2020

Мальчик растет смышленым

Телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что ведет дневник, где пишет о значимых событиях в жизни сына. Там же хранятся забавные высказывания семилетнего Платона. 
Сын Фриске и Шепелева попал на видео во время игры в теннис

Сын Шепелева и покойной певицы Жанны Фриске любит музыку, причем больше всего ему нравится рок. Иногда сообразительный мальчик ставит отца в тупик своими неожиданными вопросами на музыкальную тему.

Например, Платон поинтересовался, станет ли его голос таким же хриплым, как у Курта Кобейна. Еще он задумался о семейном положении Элтона Джона, который живет в браке с режиссером Дэвидом Фернишем. Он муж или жена?

Топ самых смешных вопросов, по мнению Шепелева, венчает следующий: "У Фредди Меркьюри даже сейчас черные подмышки?"

- Черные подмышки. Дима, я на полу ржу, истерика, - пишут в комментариях. 

- А вы молодец, что ведете дневник и находите время. Как сыну в дальнейшем будет интересно читать ваши все "подборки" из его высказываний!

- Умный и глубокий, как мама. 

- Видно, что мальчик растет очень развитым!

- Мило и трогательно! Детская наивность. 

- Ответы на вопросы еще любопытнее. 

Напомним, что Жанна Фриске умерла от рака в 2015 году. Шепелев и его сын живут с дизайнером Екатериной Тулуповой и ее дочкой.

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