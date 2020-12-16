ФНС заблокировала счет актера Стивена Сигала

Его представители считают, что произошла ошибка

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета американского актера Стивена Сигала в "Сбере".

Блокировка произошла из-за решения о взыскании налога, сбора, пеней или штрафа, пишет агентство "Москва".

В свою очередь представитель актера отметил, что скорее всего произошла какая-то ошибка.

В марте 2020 года подмосковная ФНС тоже блокировала счета Сигала за то, что он вовремя не отчитался о своих финансах в ФНС №22 Московской области (Одинцово).

Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В 2018 году актера назначили на должность представителя МИД России по гуманитарным связям России и США.

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