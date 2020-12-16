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Синоптик: погода вернет россиян с Марса на Землю

09:38
  • среда
  • 16 декабря 2020

Эксперт рассказал, какая погода установится во второй половине декабря в Центральном регионе

Синоптик Евгений Тишковец рассказал, какую погоду следует ожидать жителям Центральной России в ближайшие пару недель. По словам метеоролога солнечная и погода, которой порадовал декабрь в начале месяца, не типична для региона в это время года.

"Эта "марсианская" погода солнечная, рекордно солнечная, но хочется снега. Под снегом земля перестанет так быстро остывать, воздух станет теплее и чище, поскольку сейчас есть взвешенная пыль", - сказал Тишковец.

Он объяснил, что подобную погоду называют "марсианской", поскольку атмосфера красной планеты когда-то напоминала земную, но потом практически ее лишилась. В результате на Марсе стало очень низкое содержание водяного пара и резкий субконтинентальный климат, а из-за отсутствующей облачности там всегда светит солнце.

Однако новая неделя окончательно вернет россиян с Марса на Землю, пошутил Тишковец. Он предупредил, что в Центральный регион придет пасмурная погода с обильными снегопадами, передает Радио Sputnik.

"Всего за неделю ожидается до 15‒20 миллиметров осадков в сутки, благодаря чему к выходным на земле сформируется снежный покров до 7‒12 сантиметров в Москве. В Подмосковье местами и до 12‒17 сантиметров. Температурный фон ожидается очень мягкий, очень комфортный, ночью будет до минус семи, а днем минус пять. Все это к радости любителей русской зимы", - сказал синоптик.

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