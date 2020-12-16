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В Череповце сотрудники ДПС спасли пешеходов от наезда лихача (видео)

10:00
  • среда
  • 16 декабря 2020

Сильнейший удар приняла на себя служебная машина

В Череповце сотрудники ДПС, рискуя жизнью, защитили пешеходов от наезда лихача. Этот момент зафиксировали видеокамеры.

Патрульно-постовой экипаж остановился на нерегулируемом пешеходном переходе, пропуская людей. Полицейские заметили иномарку, приближающуюся к зебре на большой скорости. Реакция была мгновенной. Они тут же включили спецсигнал и перекрыли трассу. Сильнейший удар приняла на себя служебная машина. Пострадавших нет. Нарушитель и его пассажир по решению суда арестованы на пять суток, передает "ТВ Центр".

"Как выяснилось, за рулем автомобиля находился молодой человек, который не имел при себе необходимых документов. Результаты экспресс-теста показали наличие наркотического средства в его организме. Когда сотрудники Госавтоинспекции проводили изъятие государственных номерных знаков транспортного средства, водитель и пассажир попытались воспрепятствовать законным действиям наших сотрудников", - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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