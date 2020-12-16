В Москве вылечился от коронавируса еще 5571 пациент

Это больше, чем сутками ранее

За последние сутки в столице выздоровел 5571 человек с коронавирусной инфекцией.

Как передает оперштаб по контролю ситуации с коронавирусом, общее количество выздоровевших граждан достигло 545 430.

Люди в возрасте от 18 до 55 лет, которые переболели COVID, могут стать донорами плазмы. Для этого у них не должно быть хронических заболеваний, ВИЧ, гепатитов В и С.

По последним данным, свыше 73,8 миллиона человек заразились коронавирусом, более 1,6 миллиона скончались.

15 декабря сообщалось, что за сутки из столичных больниц выписали 5307 человек, переболевших COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"