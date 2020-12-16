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В Росстате рассказали, сколько будет стоить перепись населения

10:01
  • среда
  • 16 декабря 2020

Использование новых технологий вдвое сократило стоимость мероприятия

Стоимость Всероссийской переписи населения удалось сократить практически вдвое благодаря выбору нового формата проведения. Об этом рассказал глава Росстата Павел Малков.
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Изначально перепись планировали провести в октябре текущего года, но летом ее перенесли на апрель 2021 года. В октябре перепись стартовала в труднодоступных районах страны, число жителей которых превышает полмиллиона.

"У нас вся перепись целиком стоит 32 миллиарда рублей. И мы оцениваем стоимость переписи, в случае, если бы она проводилась традиционным способом, примерно в 60 миллиардов рублей", - заявил Малков.

Он объяснил, что использование современных технологий при проведении переписи позволили значительно сократить траты. Из общей суммы порядка 60% будет потрачено на оплату труда для наемного персонала, а 30% - на информационные технологии во всех их аспектах, передает РИА Новости.

"У нас сократилось количество переписчиков, и достаточно существенно, за счет переписи онлайн и за счет использования планшетов. У нас исчезла необходимость печатать и распознавать бумажные бланки, это отдельный большой объём работ", - добавил Малков.

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