В Росстате рассказали, сколько будет стоить перепись населения

Использование новых технологий вдвое сократило стоимость мероприятия

Стоимость Всероссийской переписи населения удалось сократить практически вдвое благодаря выбору нового формата проведения. Об этом рассказал глава Росстата Павел Малков.

Изначально перепись планировали провести в октябре текущего года, но летом ее перенесли на апрель 2021 года. В октябре перепись стартовала в труднодоступных районах страны, число жителей которых превышает полмиллиона.

"У нас вся перепись целиком стоит 32 миллиарда рублей. И мы оцениваем стоимость переписи, в случае, если бы она проводилась традиционным способом, примерно в 60 миллиардов рублей", - заявил Малков.

Он объяснил, что использование современных технологий при проведении переписи позволили значительно сократить траты. Из общей суммы порядка 60% будет потрачено на оплату труда для наемного персонала, а 30% - на информационные технологии во всех их аспектах, передает РИА Новости.

"У нас сократилось количество переписчиков, и достаточно существенно, за счет переписи онлайн и за счет использования планшетов. У нас исчезла необходимость печатать и распознавать бумажные бланки, это отдельный большой объём работ", - добавил Малков.

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