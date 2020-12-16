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Twitter объявил о закрытии Periscope

09:48
  • среда
  • 16 декабря 2020

Приложение перестало пользоваться популярностью

Социальная сеть Twitter прекратит поддержку приложения для видеотрансляций Periscope с 31 марта 2021 года.
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На протяжении нескольких лет сервис стремительно терял популярность, а стоимость его финансовой поддержки, наоборот, росла, передает "Интерфакс".

"По правде говоря, приложение уже давно находится в режиме обслуживания, который не получится долго поддерживать", - сообщили разработчики Periscope.

Компания уже отключила возможность создавать новые аккаунты Periscope без привязки к Twitter. Доступ к сайту periscope.tv сохранится только для просмотра архивных роликов.

Ранее в декабре соцсеть Twitter объявила о покупке сервиса совместных трансляций Squad.

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