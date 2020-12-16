Twitter объявил о закрытии Periscope

Приложение перестало пользоваться популярностью
Социальная сеть Twitter прекратит поддержку приложения для видеотрансляций Periscope с 31 марта 2021 года.
На протяжении нескольких лет сервис стремительно терял популярность, а стоимость его финансовой поддержки, наоборот, росла, передает "Интерфакс".
"По правде говоря, приложение уже давно находится в режиме обслуживания, который не получится долго поддерживать", - сообщили разработчики Periscope.
Компания уже отключила возможность создавать новые аккаунты Periscope без привязки к Twitter. Доступ к сайту periscope.tv сохранится только для просмотра архивных роликов.
Ранее в декабре соцсеть Twitter объявила о покупке сервиса совместных трансляций Squad.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"