Сергей Маковецкий заразился коронавирусом

Он находится на карантине

62-летний актер Сергей Маковецкий сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.

Telegram-канал Mash пишет, что первые симптомы заболевания у Маковецкого проявились еще 10 декабря.

У актера якобы диагностировали острую инфекцию верхних дыхательных путей.

Сейчас народный артист России находится дома на карантине, утверждают журналисты.

"Вчера разговаривал с ним. Чувствует себя нормально. Даже температуры нет. Ждет повторный тест через несколько дней", - рассказал ТАСС директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

По последним данным, свыше 73,8 миллиона человек заразились коронавирусом, более 1,6 миллиона скончались.

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