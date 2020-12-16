Боярская впервые рассказала о романе с Козловским и расставании

Актеры были влюблены друг в друга в студенческие годы

Актриса Елизавета Боярская рассказала о нынешних отношениях со своим бывшим возлюбленным Данилой Козловским. Несколько лет назад между артистами завязался роман.

Боярская заверила, что на деле их отношения были вовсе не таким, как принято считать – в СМИ сильно приукрасили эту историю. По ее словам, расставание случилось вовсе не из-за Михаила Боярского. Дочь знаменитого артиста подчеркнула, что отец никогда не вмешивался в ее личную жизнь.

Артистка призналась, что сейчас между ней и Козловским теплые и дружеские отношения. Актерам легко удается работать на одной сцене, а сама Боярская с удовольствием наблюдает за творческими успехами экс-возлюбленного.

"Это была прекрасная студенческая история. Сейчас мы очень большие друзья и близкие люди. Эта история даже помогает нам в работе, ведь пять лет мы репетировали вместе", - добавила артистка.

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