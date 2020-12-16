"ВКонтакте" и Telegram попали в "пиратский список"

За распространение нелегального контента

Европейская комиссия (ЕК) включила российскую социальную сеть "ВКонтакте" и мессенджер Telegram в список ресурсов, способствующих распространению пиратского контента.

"ВКонтакте" попала в список из-за открытого доступа к нелегальным фильмам, книгам и телешоу через встроенный плеер, а Telegram из-за публичных каналов, которые позволяют обмениваться пиратским контентом.

В свою очередь представители "ВКонтакте" не согласились с решением ЕК. Компания уже много лет взаимодействует с правообладателями и оперативно ограничивает доступ к нелегальному контенту.

"Мы обеспечиваем защиту авторских прав с помощью технологий цифровых отпечатков и постоянно ее совершенствуем по мере появления современных технических достижений в области копирования и распространения информации. Мы также напрямую сотрудничаем с крупнейшими кинокомпаниями и телеканалами", - заявили ТАСС в пресс-службе социальной сети.

"Пиратский список" ЕК был создан в 2018 году. Его обновленная версия разбита на четыре категории: онлайн-ресурсы, предоставляющие доступ к пиратскому контенту; платформы электронной торговли; интернет-сервисы, распространяющие лекарства; физические торговые площадки.

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