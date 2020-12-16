Коронавирусом в России заболели еще 26509 человек

Выздоровели 26490

В России за минувшие сутки выявили еще 26509 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 2734454.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве заболели 5028 человек. В Подмосковье выявлено еще 1477 случая.

Выздоровел за сутки 26490 человек, в том числе в Москве - 5571. Скончались 596 заболевших, из них в столице - 73.

Всего с начала пандемии выздоровели 2176100 человек. Скончались 48564 заболевших.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"