В анализах лихача из Череповца нашли наркотики

Водитель иномарки, которая едва не сбила пешеходов, получил пять суток ареста

В Череповце сотрудники ДПС спасли пешеходов, которых едва не сбила иномарка. На огромной скорости автомобиль ехал на людей, когда те переходили дорогу. Полицейские среагировали мгновенно. Развернули патрульную машину и взяли удар на себя.

Все происходит за секунды. Оживленное шоссе. Патруль ДПС пропускает людей на нерегулируемом наземном переходе. По левой полосе, не сбавляя скорость, приближается автомобиль. Сотрудники дорожной инспекции реагируют молниеносно, включают спецсигналы, сворачивают, перекрывают движение, чтобы спасти пешеходов и принимают удар на себя.

Пешеходы разбегаются в стороны. Удар сильный. Это можно понять по кадрам, снятым регистратором в салоне патрульной машины. Но никто не пострадал. Из автомобиля ВАЗ-2112 выходят два человека. У водителя при себе не было документов.

"Результаты экспресс-теста показали наличие наркотического средства в его организме. Когда сотрудники Госавтоинспекции проводили изъятие номерных знаков транспортного средства, водитель и пассажир попытались воспрепятствовать законным требованиям наших сотрудников", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Лихач и его друг получили пять суток ареста. На водителя составили несколько протоколов об административных правонарушениях.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"