"COVID - это лотерея, не хочу быть ее участником": почему врачи прививаются от коронавируса

Вакцинация охватила всю страну

Оперативный штаб представил последние данные о распространении коронавируса в России. За минувшие сутки выявили ещё 26509 новых случаев. Из больниц выписаны 26490 человек. В Новосибирске начались пострегистрационные испытания второго отечественного препарата - "ЭпиВакКорона". Тем временем, по всей стране от ковида прививают врачей, учителей и соцработников. Используют вакцину "Спутник V".

- В течение 3 дней может наблюдаться….

- Понял, наблюдаем….

Кому, как не им это знать. Как и то, насколько эффективна эта вакцина. Ведь, ее получают медики, те, кто по долгу службы рискует каждый день. Именно поэтому, даже не раздумывая, врачи, медсестры, фельдшеры идут на прививку.

"Каждую смену контактирую с пневмониями, с подтвержденными ковидами. В наше время – это лотерея, я ее участником быть не хочу", - говорит фельдшер Василий Чернишкин.

"Матушка у меня пожилая… Я решил привиться. В общем-то, сразу решил, как только услышал, что появилась вакцина, эта прививка", - говорит старший врач скорой помощи Олег Полубоярцев.

До 5 тысяч доз вакцины от коронавируса планируют выделить, чтобы привить всех медиков региона. В Крым уже поступила вторая партия препарата "Спутник V". В зависимости от поставок список категорий граждан, которые смогут привиться от инфекции, будет расширяться. Для этого в регионах уже открывают дополнительные пункты и прививочные кабинеты.

— Вот у нас имеется морозильник, который поддерживает температуру до - 40. В данный момент мы имеем температуру -27 градусов. И на различных полках в заводских упаковках хранится вакцина. Вот первый компонент. И на отдельной полке хранится второй компонент вакцины.

Повторная заморозка не допускается. Именно поэтому достают вакцину из холодильника непосредственно перед ее применением. Через 30 минут инъекцию можно вводить. В Хабаровске вакцинацию проходят военные врачи и состав, несущий боевое дежурство.

— Введение второго компонента завершим 30 декабря. Таким образом, 1000 военнослужащих у нас будут полностью иммунизированы к новой коронавирусной инфекции. В ближайшее время из Центральных органов военного управления ожидаем поступление еще 9000 доз для военнослужащих округа.

500 военнослужащих танковой армии Западного военного округа уже получили второй компонент. После ввода вакцины в течение получаса врачи ведут контроль за состоянием здоровья. Регулярно измеряют температуру. План поставок препарата на 3 месяца Минздравом составлен, как и сроки проведения прививочной компании на местах. Это важно. Вирус не отступает. А, значит, ограничения снимать пока рано.

Так в Краснодаре все новогодние гуляния отменены. Работать будут лишь рождественские ярмарки. Ведь у людей должна быть возможность купить все самое необходимое к семейному новогоднему столу. В Калининграде пошли еще дальше. В связи с высоким уровнем заболеваемости на все праздники закрываются парикмахерские, бани, SPA-центры, кинотеатры, музеи и спортивные объекты, в том числе, и фитнес-клубы.

В Петербурге с 30 декабря и в первые дни нового года не будут работать рестораны и кафе. Возможна будет только доставка. Именно поэтому, тем, кто планирует путешествие в новогодние каникулы, турфирмы уже рекомендуют ознакомиться с мерами, введенными в том или ином регионе.

Елена Макарова, Никита Васильев и Андрей Стрюков. "ТВ Центр".

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