В Европе усиливают меры по борьбе с COVID-19

В Германии, Великобритании и Франции вводится локдаун

Число заболевших коронавирусом по всему миру приблизилось к 73 миллионам. Сложная ситуация - в Европе. В Германии за сутки умерли 952 пациента с коронавирусом - это абсолютный максимум за весь период пандемии. Наиболее высокий уровень смертности - в Италии. Чтобы сдержать распространение инфекции, несколько стран снова ввели локдаун. Закрываются школы, магазины, музеи и салоны красоты.

Несколько минут, чтобы обработать кресло антисептиком - и снова за работу. Парикмахер Сед Мезанович все последние дни делал стрижки и укладки без перерыва. С этого дня в Германии вводится жесткий локдаун. И желающие успеть привести себя в порядок буквально оборвали Седу телефон.

"С утра и до вечера мне звонили, писали в соцсети. Теперь пытаюсь сделать все возможное, чтобы найти время для всех наших клиентов", - говорит парикмахер.

Ситуация с коронавирусом в стране - самая тяжелая за весь период пандемии. В Берлине отделения реанимации уже заполнены на 90 процентов. А пациенты продолжают поступать. Только за последнюю неделю - 144 тысячи новых случаев. Еще хуже, говорят власти, будет в январе и феврале. Поэтому так называемый "мягкий локдаун" - когда работали школы и торговые центры - решено заменить более строгими мерами. Вот только почему, возмущаются теперь многие немцы, с ними тянули до последнего. И карантин - вновь как снег на голову.

"Мне все еще нужно купить подарки, и это просто безумие. Я в абсолютном шоке от происходящего!" – заявила Марте Семрау.

"Не уверена, что закрытие магазинов - правильная мера. Потому что сейчас в них просто столпотворение. Какая тут социальная дистанция!" – говорит Александра Карл.

Жесткий карантин будет действовать в стране до 10 января. С возможным продлением. В режим локдауна возвращается и Лондон. А ведь предыдущий закончился всего 10 дней назад. Теперь снова закрыты кафе, бары, гостиницы и театры.

"Мы в абсолютной депрессии, когда думаем обо всех этих людях, которые могут потерять работу", - говорит одна из жительниц города.

Но британские медики требуют от премьера Бориса Джонсона еще более жестких мер. В стране уже около 2 миллионов заболевших коронавирусом. И если не "отменить Рождество" - запретив британцам собираться на праздник семьями - то ситуация и вовсе может выйти из-под контроля. Борис Джонсон пока упрямится. Но о необходимости полного локдауна уже заговорили парламентарии и местные власти.

"Многие из пабов и баров, закрывающихся этим вечером, уже не откроются после локдауна. Это миллиарды фунтов стерлингов потерь для нашей экономики и сотни тысяч безработных. И я опасаюсь, что правительство не предпринимает достаточных мер сейчас, чтобы избежать еще более серьезных последствий в будущем", - заявил мэр Лондона Садик Хан.

Оценить ущерб экономике от очередного карантина пока даже не пытаются власти Франции, где открылись торговые центры, но по-прежнему не работают рестораны, театр и, музеи. Страна перешла в режим комендантского часа. С 8 вечера и до 6 утра на улицы выходить можно только со специальным разрешением. Нарушителей штрафуют.

"Я, честно говоря, забыл про комендантский час, работал весь день и не рассчитал время", - сказал водитель.

На этом фоне в обществе растет недовольство политикой французских властей. Успехи в борьбе с ковидом, судя по соцопросам, французы считают "скромными". Отдельно критикуя попытки правительства воспользоваться локдауном, чтобы провести ряд спорных законопроектов. Например, закон о безопасности, который запретит делать фото или снимать на видео полицейских при исполнении. В Нанте митинг против закона накануне закончился очередными столкновениями со стражами порядка.

А в Бельгии, эта страна на первом месте в мире по смертности от COVID на миллион жителей, расследуют происшествие в коммуне Мол. Там источником массового заражения стал Санта-Клаус, который пришел с поздравлениями в дом престарелых, не зная, что сам инфицирован. Коронавирус в итоге выявили у 118 пациентов. Не самый лучший рождественский подарок для тех, кто в группе риска.

Екатерина Выскребенцева. "ТВ Центр".

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