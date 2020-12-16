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В Киеве митинг против COVID-ограничений перерос в столкновения с полицией

12:01
  • среда
  • 16 декабря 2020

В результате потасовки травмы получили 40 силовиков

В Киеве до поздней ночи продолжалась масштабная антиправительственная акция. Несколько сотен манифестантов отказались покидать площадь Независимости. Многие разбили палатки, другие дожидались утра в автобусах и собственных автомобилях, сообщает "ТВ Центр".

Массовый митинг украинских предпринимателей против ограничений для бизнеса начался во вторник у стен Верховной рады. Более полутора тысяч человек проследовали от парламента к офису президента. На центральной площади произошли стычки с полицией.

Силовики пытались помешать митингующим установить большую военную палатку. Тогда предприниматели начали валить полицейских на землю и забрасывали их дымовыми шашками. Правоохранители применили слезоточивый газ. В результате потасовки травмы получили 40 силовиков, троих госпитализировали. Киевские предприниматели пригрозили властям вывести на улицы ещё больше людей.

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