В Общественной палате подвели итоги 2020 года

Гражданская активность значительно выросла, отметили участники пленарного заседания

Как вызовы 2020 года повлияли на взаимодействие общества и власти обсудили сегодня на пленарном заседании Общественной палаты - последнем в этом году, сообщает "ТВ Центр".

Участники встречи отметили: в этом году гражданская активность значительно выросла. Особый интерес россияне проявили к поправкам к Конституции. Свои предложения в Общественную палату направили все регионы. С инициативами граждане выступили и столкнувшись с пандемией коронавируса.

"Состояние гражданского общества объясняется тремя простыми словами - единение, милосердие и неравнодушие. Это то, что мы увидели, что пережили в этом году. И то, что стало неотъемлемой частью каждого из нас. Мы больше не сможем жить по-другому", - сказала секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева.

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