Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Кантемира Кобесова

У мальчика диагностирована остеосаркома

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто откликнулся и помог 10-летнему Кантемиру Кобесову из Московской области. Его историю мы рассказывали накануне. У мальчика диагностирована остеосаркома.

За прошедшие сутки удалось собрать всю необходимую сумму. Раковая опухоль поразила правую руку ребёнка и постоянно растёт. Он уже перенёс несколько сильнейших курсов химиотерапии. Чтобы победить болезнь - сейчас необходимо как можно быстрее провести операцию и установить эндопротез. Стоит он очень дорого - почти два миллиона рублей.

Слова благодарности от мамы Кантемира:

"Я плачу... Сбор для Кантемира удалось закрыть за один день. Это просто какое-то новогоднее чудо. Низкий вам поклон за него! Скоро Кантемиру проведут важную операцию по эндопротезированию. Этого не произошло бы вашей помощи. Желаю вам, наши волшебники, здоровья и счастья".

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