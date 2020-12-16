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Мэрию Парижа оштрафовали за избыток женщин-руководителей

10:58
  • среда
  • 16 декабря 2020

Мужчин в мэрии слишком мало

Мэрия Парижа будет оштрафована за то, что на руководящих должностях преобладают женщины. Заплатить за гендерное неравенство придется 90 тысяч евро, рассказала мэр Парижа Анн Идальго.

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В 2018 году в мэрию было назначено 11 женщин и всего 5 мужчин. "Город должен заплатить штраф за назначение на руководящие посты слишком много женщин. В администрации города оказалось, внезапно, слишком много женщин", - сообщила Идальго.

Женщина назвала штраф абсурдным, несправедливым, опасным и неразумным. Она пообещала, что сама вместе с помощницами отнесет чек в министерство государственной службы.

"Да, мы должны способствовать продвижению женщин по службе решительно и действенно, поскольку отставание в этой сфере во Франции все еще очень большое", - считает мэр французской столицы.

В 2013 году власти Франции решили, что представители одного пола не могут занимать более 60% руководящих должностей. В 2019 году положение об освобождении от штрафных санкций, если назначения не ведут к гендерному дисбалансу, было отменено. Теперь введено новое правило – должно быть назначено как минимум 40% представителей обоих полов.

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