Российские магазины объявили о снижении цен на хлеб, тушенку и молоко

В список попали семь социально значимых товаров

Розничная сеть X5 Retail Group, управляющая магазинами "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", уберет наценку на семь социально значимых товаров.

Мера начнет действовать с 16 декабря. Продуктовые сети будут продавать макароны, хлеб, говяжью тушенку, черный чай, картофель, зерновые хлопья и ультрапастеризованное молоко по цене закупки у поставщиков. Все дополнительные расходы на приобретение товаров, включая логистику и зарплату персонала, покроет компания.

На полках продукты из списка будут помечены специальными ценниками. Инициатива направлена на поддержку малоимущих покупателей, пишет ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал от правительства разобраться с подорожанием продуктов питания. Рост стоимости товара президент назвал попыткой "подогнать внутренние цены под мировые".

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал несколько постановлений, которые должны стабилизировать цены на базовые продукты в стране.

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