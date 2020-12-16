ТВЦ продолжает собирать средства на лечение 11-месячной Саши Дяченко

На лечение не хватает еще почти 600 тысяч рублей

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают собирать средства на лечение Александры Дяченко. У 11-месячной девочки врождённый псевдоартроз - синдром ложного сустава.

На лечение Саши уже удалось собрать почти восемь миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто откликнулся. Но нужно ещё почти 600 тысяч. У ребёнка патологический перелом правой ноги со смещением, кости срастись сами не могут. Операцию готовы сделать польские врачи.

Мы продолжаем помогать Саше все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета. Можно так же отсканировать QR-код на экране с помощью вашего мобильного телефона и выбрать удобный способ помочь.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Александры Дяченко, программа 1100

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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