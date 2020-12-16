В России решили бороться с "треш-стримами"

Сенаторов ужаснули действия некоторых блогеров

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по госстроительству разработать шаги по борьбе с трансляцией жестокого контента в Сети. Доклад должен быть готов к концу января.

По словам Матвиенко, методы борьбы с "треш-стримами" нужно разрабатывать вместе с зарубежными платформами, которыми пользуются блогеры.

"Мы не должны допускать такие страшные вещи в интернете. Давайте в конце января обсудим предложения по этому вопросу", - цитирует спикера Совфеда РИА Новости.

Как пишет Regnum, данную тему на заседании поднял член Совфеда Алексей Пушков. "Мне кажется нужно принять дополнительные законодательные меры", - заявил сенатор. В этом вопросе можно полагаться на сотрудничество с интернет-платформами, отметил Пушков.

В декабре суд арестовал блогера Стаса Решетникова (Reeflay), который вел интернет-трансляцию на фоне трупа своей подруги. Мужчину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Незадолго до этого уголовное дело завели на блогера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy. Он избил девушку в прямом эфире.

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