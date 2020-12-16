Российским туристам разрешили не соблюдать новогодний комендантский час в Турции

Местным жителям с 31 декабря по 4 января нельзя выходить из дома

Введенные в Турции новогодние ограничения - круглосуточный комендантский час с 31 декабря до 4 января - не коснутся отдыхающих в стране туристов.

"Комендантский час не будет действовать на туристов, по крайней мере до тех пор, пока не будут введены какие-либо другие дополнительные ограничения, предусматривающие это", - сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На данный момент в Турции действуют жесткие коронавирусные ограничения. Гражданам запрещено выходить из дома в будни с 21:00 до 5:00 и в выходные - с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника. Поскольку 31 декабря - 4 января в стране являются выходными, комендантский час будет распространяться и на эти дни.

В стране закрыты кинотеатры, музеи, спортзалы. Кафе и рестораны работают только навынос, посещать торговые центры можно только по цифровому коду.

Ранее в МИД России предупредили россиян об опасности заражения коронавирусом в зарубежных поездках, особенно в Западном полушарии.

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