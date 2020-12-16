ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Матвиенко призвала чиновников не прикрываться ковидом

11:59
  • среда
  • 16 декабря 2020

Она обратила внимание, что многие проблемы оправдывают пандемией

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе очередного заседания призвала российских чиновников не оправдывать все экономические проблемы в стране пандемией коронавирусной инфекции.
Матвиенко рассказала, как Россия проходит пандемию

По словам Матвиенко, в последний год большинство проблем в экономическом секторе объясняется именно коронавирусом. "Ссылки на ковид пора заканчивать", - отметила она.

Матвиенко заявила, что проблемы каждой отрасли нужно разбирать отдельно, чтобы понять, как и почему они возникают, передает Московский комсомолец.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 73,5 миллиона человек, 1,64 миллиона из них скончались. В России выявлено 2,68 миллиона заболевших, более 47 тысяч пациентов скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.