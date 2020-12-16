Матвиенко призвала чиновников не прикрываться ковидом

Она обратила внимание, что многие проблемы оправдывают пандемией

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе очередного заседания призвала российских чиновников не оправдывать все экономические проблемы в стране пандемией коронавирусной инфекции.

По словам Матвиенко, в последний год большинство проблем в экономическом секторе объясняется именно коронавирусом. "Ссылки на ковид пора заканчивать", - отметила она.

Матвиенко заявила, что проблемы каждой отрасли нужно разбирать отдельно, чтобы понять, как и почему они возникают, передает Московский комсомолец.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 73,5 миллиона человек, 1,64 миллиона из них скончались. В России выявлено 2,68 миллиона заболевших, более 47 тысяч пациентов скончались.

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