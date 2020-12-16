В Приморье спустили на воду ледокол "Катерина Великая"

Основная задача судна - прокладывать путь в условиях Арктики

В Приморье спустили на воду уникальное многофункциональное судно снабжения "Катерина Великая". Оно первое не только в России, но и в мире с таким усиленным ледовым классом.

Оно было заложено на судоверфи в 2017 году в присутствии Владимира Путина. Основная задача судна - прокладывать путь в условиях Арктики, доставлять грузы к буровым платформам. Оно может расколоть льдины толщиной до полутора метров. Также "Катерина Великая" - это буксировщик и спасатель. В Приморье планируется построить ещё три подобных судна, передает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"