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В Приморье спустили на воду ледокол "Катерина Великая"

12:24
  • среда
  • 16 декабря 2020

Основная задача судна - прокладывать путь в условиях Арктики

В Приморье спустили на воду уникальное многофункциональное судно снабжения "Катерина Великая". Оно первое не только в России, но и в мире с таким усиленным ледовым классом.

Оно было заложено на судоверфи в 2017 году в присутствии Владимира Путина. Основная задача судна - прокладывать путь в условиях Арктики, доставлять грузы к буровым платформам. Оно может расколоть льдины толщиной до полутора метров. Также "Катерина Великая" - это буксировщик и спасатель. В Приморье планируется построить ещё три подобных судна, передает "ТВ Центр".

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Ледокол "Катерина Великая"
Ледокол "Катерина Великая"
Ледокол "Катерина Великая"
Ледокол "Катерина Великая"
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