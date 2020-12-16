Названы необратимые последствия тяжелых форм COVID-19

Чаще всего это встречается у пожилых людей

Тяжелые формы заболевания COVID-19 вызывают необратимые поражения легочной ткани. Особенно это касается пожилых пациентов. Об этом заявил ведущий специалист Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Федор Лисицын.

"У пожилых людей регенерация легочной ткани [развита] в очень слабой степени и тут уже приходится признать, что это необратимо - фиброз легочной ткани после COVID-19", - цитирует Лисицына ТАСС.

По его словам, фиброз легочной ткани встречается у пожилых пациентов не только из-за коронавируса, но и вследствие других легочных заболеваний.

Некоторые СМИ пишут, что коронавирус не полностью покидает организм. Федор Лисицын сказал, что специалисты пока не подтвердили случаи "встраивания вируса" в организм пациента.

"По COVID-19 уже за год было бесконечное количество публикации, которые потом не подтвердились", - отметил Федор Лисицын.

По последним данным, свыше 73,8 миллиона человек заразились коронавирусом, более 1,6 миллиона скончались.

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