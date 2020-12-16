Совфед одобрил закон о федеральной территории "Сириус"

Путин назвал этот центр достоянием России

Совет Федерации одобрил закон о федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.

Документ был подготовлен в развитие поправок в Конституцию сопредседателями рабочей группы Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым, передает РИА Новости. Законопроект определяет границы образования, позволяет иметь собственное имущество и бюджет, а также личные органы публичной власти.

"Сириус" является центром подготовки и развития талантливых молодых людей со всей России. За 5 лет выпускниками стали более 40 тысяч школьников. Новый правовой статус позволит более эффективно управлять территорией и наладить устойчивое экономическое развитие.

Ранее идею предоставить образовательному центру "Сириус" статус федеральной территории поддержал президент России Владимир Путин. Он отметил, что за пять лет центр стал достоянием страны.

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