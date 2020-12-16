Выросло число россиян, готовых получать "черную" зарплату

Так бывает в периоды экономической нестабильности

44% россиян готовы получать "черную" зарплату. В августе и сентябре таких было несколько меньше - 39%.

Как пишут "Известия" со ссылкой на опрос SuperJob, 31% опрошенных не хотят получать деньги "в конверте". Еще 25% не сформировали свое мнение по этому вопросу.

Примечательно, что мужчины чаще женщин соглашаются на "черную" зарплату - 49% против 39%. К такой схеме выплат в основном готовы люди от 25 до 34 лет, а также граждане старше 45 лет (по 46%).

"Количество соискателей, готовых на невыгодные условия ради трудоустройства, растет в периоды экономической нестабильности. Так, в разгар самоизоляции в апреле 2020 года на "черную" зарплату были согласны 46% россиян", - рассказали эксперты.

Интересно, что в феврале 2009 года 60% россиян были готовы получать деньги "в конверте", в марте 2018 года и в августе 2020 года - по 39%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"