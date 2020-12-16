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Депутат МГД Николаева: Инвесторам предоставят 150 площадок в промзонах Москвы

12:47
  • среда
  • 16 декабря 2020

В столице продолжают облагораживать территории старых заводов

В 2021 году власти Москвы предложат инвесторам 150 площадок на территориях бывших промышленных предприятий столицы, заявила председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева.

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Депутат отметила, что редевелопмент старых столичных промзон будет длиться долгие годы. Сейчас заброшенные в 90-е годы территории переосмысляются, на месте старых заводов строятся жилые дома и площадки для развития современного производства, креативных индустрий. Благодаря освоению промзон в городе появляются и новые рабочие места.

"Только с начала 2020 года на территории реорганизуемых промзон построено и сдано в эксплуатацию 85 объектов общей площадью более 3,15 млн кв м. Это хорошие показатели — раньше эти территории были бесхозными, а иногда и опасными для горожан", - подчеркнула Николаева.

По ее словам, новое использование старых территорий заводов, которые занимают 17% земли "старой" Москвы, позволяет получить больше площадей для нового строительства внутри МКАД.

"Задействовать эти земли в городском обороте важно, чтобы на территории Москвы не было белых пятен, перекрытых заборами путей, работала связная система дорожной сети, общественного транспорта", - уверена парламентарий.

Она рассказала, что в 2021 году на конкурс будет выставлено 150 участков для инвесторов строительства жилых домов и зданий общественного назначения, производственных помещений. При этом каждый проект будет обязан сохранить соотношение 50/50 между жильем и местами приложения труда, созданием рабочих мест, чтобы эти районы получили и количественное, и качественное наполнение. Это позволит возвести 37-38 млн кв м недвижимости и создать около полумиллиона рабочих мест, что обеспечит приток порядка 7 трлн руб. инвестиций в городскую экономику.

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