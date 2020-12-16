Мишустин призвал не увлекаться снижением цен на продукты

Нельзя забывать про механизмы работы рынка

Меры по сдерживаю цен на продукты в России носят временный характер.

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что правительство понимает законы функционирования рынка, поэтому все решения будут приняты пропорционально существующей проблеме.

"Не надо этим увлекаться, впадать в так называемый "регуляторный раж", чтобы административное регулирование не привело к снижению производства или долгосрочных инвестиций", - заметил Мишустин.

Все необходимые решения и меры системного характера для борьбы с необоснованным ростом цен на продукты готовы, отметил глава кабмина. В среду, 16 декабря, будут подписаны соглашения между ассоциациями и ритейлерами о снижении цен на сахар и подсолнечное масло, передает РИА Новости.

Ранее розничная сеть X5 Retail Group, управляющая магазинами "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель, заявила о снижении цен на семь социально значимых товаров.

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