Собянин оценил потери бюджета Москвы из-за коронавируса

Они составят 600 миллиардов

Потери бюджета Москвы из-за коронавируса в этом году составят 600 миллиардов рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, половина этой суммы - расходы на борьбу с пандемией.

"По последним подсчетам, потери доходов городского бюджета превысят колоссальную цифру - 600 миллиардов рублей, из них порядка 300 милиардов составляют выпадающие доходы, еще 300 с лишним миллиардов - вынужденные, незапланированные расходы на борьбу с пандемией", - сказал Собянин.

Пострадали и простые москвичи. Реальные доходы горожан ощутимо сократились, а тысячи людей и вовсе потеряли работу или лишились бизнеса.

Говоря о действиях руководства города, Сергей Собянин отметил, что Москве для перехода на новые принципы управления потребовались не месяцы и годы, а "буквально считанные дни".

"Во многом это стало возможным благодаря множеству сложных и порой непопулярных решений, которые были приняты в предыдущие годы", - сказал мэр в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"