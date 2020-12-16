Власти Москвы сохранят ограничения по COVID-19 в 2021 году

По словам мэра столицы Сергея Собянина, они будет мягче тех, что действуют сейчас

Ограничения, введенные в Москве в 2020 году для борьбы с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), будут действовать и в 2021 году. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Также очевидно, что в течение ближайших месяцев мы будем жить в условиях относительно мягких, но все же ограничений, и вся мировая экономика по-прежнему будет испытывать потрясения", - сказал Собянин, выступая с ежегодным отчетом в Мосгордуме.

По его словам, власти в России до последнего воздерживаются от радикальных мер по COVID-19, ранее введенных, в частности, в европейских странах (локдауны).

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