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В России вводят штрафы для чиновников за оскорбление граждан

12:50
  • среда
  • 16 декабря 2020

Хамства станет меньше

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, вводящий штрафы за хамство для государственных и муниципальных служащих.
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Теперь чиновников будут наказывать за оскорбление граждан. Речь идет либо о штрафе в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, либо о дисквалификации на срок до одного года. Повторное нарушение закона чревато штрафом в 100-150 тысяч рублей или дисквалификацией на срок до двух лет. 

Согласно принятому законопроекту, оскорбление может выражаться не только в неприличной форме. Под это определение подпадают публичные высказывания, чья форма противоречит общепринятым нормам морали и нравственности. 

Авторами инициативы стали вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, пишет РИА Новости.

Закон вступит в силу через 15 дней после его официального опубликования. 

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