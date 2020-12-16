В России вводят штрафы для чиновников за оскорбление граждан

Хамства станет меньше

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, вводящий штрафы за хамство для государственных и муниципальных служащих.

Теперь чиновников будут наказывать за оскорбление граждан. Речь идет либо о штрафе в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, либо о дисквалификации на срок до одного года. Повторное нарушение закона чревато штрафом в 100-150 тысяч рублей или дисквалификацией на срок до двух лет.

Согласно принятому законопроекту, оскорбление может выражаться не только в неприличной форме. Под это определение подпадают публичные высказывания, чья форма противоречит общепринятым нормам морали и нравственности.

Авторами инициативы стали вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, пишет РИА Новости.

Закон вступит в силу через 15 дней после его официального опубликования.

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