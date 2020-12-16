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В Москве зарезали 19-летнего курьера Delivery Club

12:55
  • среда
  • 16 декабря 2020

Его ударили ножом в сердце

На юго-востоке убили 19-летнего курьера службы доставки еды Delivery Club.
Водитель сбил курьера в Москве (видео)

Трагедия произошла ночью 15 декабря возле дома на улице Паустовского. Между курьером, уроженцем Киргизии, и его знакомым произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил соперника ножом в грудь. Известно, что в момент преступления молодой человек не был на работе.

Потерпевший смог пройти более одного километра с ножевым ранением, прежде чем был госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Молодой человек скончался в больнице, нож задел сердце. 

Компания Delivery Club в курсе произошедшего и обещала оказать всестороннюю поддержку семье погибшего.

"Мы шокированы случившимся и приносим соболезнования близким погибшего. Сейчас мы выходим на связь с ними и обязательно окажем поддержку семье в этой ситуации. Расследование преступления находится в компетенции правоохранительных органов, мы рассчитываем на оперативное задержание преступника", - сообщили изданию "Подъем".

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Преступника ищут, обстоятельства трагедии выясняются, сообщила агентству "Москва" старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

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