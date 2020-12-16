Собянин: непопулярные решения спасли тысячи жизней москвичей

Город проходит пандемию с минимально возможными потерями

Сергей Собянин ответил критикам принимаемых столичными властями мерами для борьбы с коронавирусом. По его словам, эти действий спасли десятки тысяч жизней москвичей.

"Решения, за которые нас критиковали, в экстренной ситуации спасли десятки тысяч жизней людей", - сказал Собянин, выступая с отчетом перед депутатами городской думы (цитата по ТАСС).

Говоря о возвращении города к обычной жизни, мэр отметил, что это произойдет только после массовой вакцинации от коронавируса. По словам Собянина, список тех, может сделать прививку, будет расширяться. В ближайшие недели вакцина должна стать доступной для всех жителей города, надеется он.

"Коронавирус стал тяжелейшим испытанием для города в целом и каждого человека в отдельности. Но благодаря самоотверженном труду тысяч людей, крепкой системе здравоохранения, диверсифицированной экономике Москва проходит через это испытание с минимально возможными потерями", - добавил Собянин.

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